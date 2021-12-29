قضايا أثارت جدلاً في 2021: نزار بنات وأميرة والسمك أكلنا والكيت كات

كما كان عام 2021 حافلاً بأحداث سياسية بارزة شكلت فارقاً مهماً في القضية الفلسطينية، كان العام زاخراً بقضايا اجتماعية هامة أثارت الجدل، ورافقها حديث طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ردود فعل كبيرة، فنالت قسطاً من النقاش على الساحة الزرقاء.

ففي عام 2021، كانت فلسطين على موعد مع قضايا عدة، طالت الحديث عنها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مما ما كان مثير وأخرى ما كانت تعبر عن حال الشعب الفلسطيني وطقوسه اليومية، لكن الأمر الأكيد أن مواقع التواصل أفردت لها مساحات واسعة من الجدال والنقاش.





2 مليون دولار لإعادة بناء مسجد

أثار خبر إعادة بناء مسجد في قطاع غزة، كان قد دمره الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حرب 2014، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتجاوز تكلفة إعادة البناء التي تتجاوز المليون دولار أميركي، وسط ما تعانيه غالبية سكان غزة من فقر وبطالة.

وانقسمت الآراء إلى فريق اعتبر أن المتبرِع حر بالتصرف في أمواله وبآلية الإنفاق التي يجدها مناسبة، فيما رأي آخر إلى توزيع المبلغ المرصود بشكل مختلف؛ بين إعادة البناء ومساعدة العائلات المحتاجة.

الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف إلى أن تمويل إعادة إعمار المساجد في غزة مرتبط بالجهات المانحة، وبالتالي فهي لا تستطيع فرض اشتراطات عليها أو تحديد حجم تمويلها.





مقتل الناشط نزار بنات

يعتبر مقتل الناشط نزار بنات، في يونيو/حزيران الماضي من أكثر القضايا الحساسة التي هزت فلسطين، وكان لها ما بعدها على صعيد حرية الرأي والتعبير، حيث قُتل الناشط السياسي نزار بنات بعد أقل من ساعتين على اعتقال الأمن الفلسطيني له بمدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث أوسعته ضرباً، الأمر الذي أدى لوفاته، وهو ما فجر احتجاجات فلسطينية غاضبة.

وأعقب الإعلان عن وفاة بنات، حالة من الاحتقان والاتهامات وتجدد للتظاهرات وقمع أجهزة الأمن للمتظاهرين، وسط إدانات فصائلية وحقوقية.





فضيحة منتجع البيانكو

حادثة جديدة على الشارع الفلسطيني، تحدث لأول مرة، عندما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خارج من أحد المنتجعات السياسية "شاليه".

الأمر الذي لإدارة المنتجع للخروج ببيان توضيحي أكدت فيه أن الحدث وقع داخل فيلا خاصة مستأجرة داخل المنتجع وليس للمنتجع أي سلطة داخل الفيلات المأجرة حيث أن الفيلا المستأجرة تكون خاصة بالمستأجر".

فيما أعلنت الشرطة الفلسطينية، أنها أوقفت شخصًا قالت إنه صور زوجته "بشكل فاضح" داخل منتجع بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.





ليلة توقف مواقع التواصل الاجتماعي

ليلة الرابع من أكتوبر تشرين أول، أدى عطل هائل لتوقف عمل مواقع التواصل الاجتماعي في كافة الدول حول العالم، حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وواتساب من أهم المنصات التي يستخدمها الملايين حول العالم.

وفي فلسطين، فتح توقف عمل مواقع التواصل الاجتماعي المجال للحديث حول سبب العطل في مواقع التواصل، وما فعاليتها وما الذي يمكن فعله في حال لو توقفت نهائي عن العمل، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة نالت قسطاً من الحديث.





"أكلنا السمك يما"

كلمات خرجت من شاب فلسطيني يروي بدموعه وبصوته الخائف لأمه لحظات الغرق والموت، وهي حادثة أليمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت غرق 20 شخصاً في بحر إيجا بين اليونان وتركيا بينهم فلسطينيين من قطاع غزة.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر وجود سفينة مليئة بالركاب تغرق في بحر ايجا بشكل مؤلم جدًا حيث تساقط الركاب فوق بعضهم البعض وسط البحر.

وتزامن مع عرض الفيديو تعليق صوتي لأحد الناجين يبكي ويقول موجهًا حديثه لأمه: "ساعتين واحنا في البحر، حتى وصلت الشرطة وانقذتنا، أكلنا السمك يا امي اكلنا السمك".





اغتصاب طفلة في رفح على يد عمها

حادث أليم كان جديداً على الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنه حدث في عام 2021، بتفاصيل صادمة، حيث أصابت جريمة اغتصاب طفلة، تبلغ من العمر خمس سنوات، جموع المواطنين من سكان محافظة رفح وقطاع غزة بحالة من الصدمة والذهول؛ كون الجاني أقدم على جريمته النكراء، ثم فر تاركاً إياها تصارع الموت.

لكن الصدمة الأكبر كانت بعد تكشّف تفاصيل جديدة حول الجريمة، إذ كشفت تحقيقات الشرطة وجهات الاختصاص أن الجاني هو عمّ الطفلة "شقيق والدها"، وقد أقدم على جريمته بعد أن استدرجها، مستغلاً معرفتها السابقة له وثقتها به، وعدم ترددها في الذهاب معه.

الشرطة الفلسطينية ألقت القبض على الجاني وحكمت عليه بالإعدام، فيما بقيت الطفلة في وضع صحي سيئ، أما عائلته فأعلنت براءتها التامة منه.





الفيلم المسيء للأسرى (أميرة)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن وفلسطين استياءً واسعاً، بعدما تكشفت تفاصيل فيلم "أميرة" الذي اختاره الأردن من أجل أن يُمثّل المملكة في جوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة (2022) بحسب ما سبق وأعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وبحسب ناشطين في مجال الدفاع عن الأسرى، فإن الفيلم (إنتاج مشترك بين الأردن ومصر وفلسطين) يتناول قضية حساسة وهي "تهريب النطف من سجون الاحتلال"، إذ تدور أحداث الفيلم حول نطفة جرى تهريبها من سجون الاحتلال لزوجة أسير، لتنجب الزوجة طفلة، اكتشفت لاحقا أنها ابنة ضابط "إسرائيلي".

لكن الضجة التي أُثيرت حول الفيلم أجبرت صناعه على سحبه من جائزة المهرجان، فيما تبرأت نقابة الفنانين الأردنيين من العمل ورفضته.





حلا الكات كات Kat kat

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً في انستقرام وتك توك، حلا الكات كات Kat kat، وولاقت إقبالًا وتفاعلًا واسعًا من النساء وعشاق الحلويات على مستوى العالم العربي.

تميزت طريقة عمل حلا بسكويت "الكات كات" بالسهولة والسرعة، لما تضمنته من مكونات بسيطة لا تحتاج وقتًا في تجهيزها، حيث تحتاج فقط بسكويت كات كات تات Kat kat tat، علبة قشطة، علبة حليب مُكثف مُحلى، وكوب حليب.