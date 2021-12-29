كورونا في غزة: حالتا وفاة و(86) إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 29/12/2021، حالتي وفاة و(86) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة، أنها أجرت ء 1417 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت كذلك تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 190168 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1584 حالة، واجمالي المتعافين 186886 حالة، واجمالي الوفيات 1698 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.

بشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 540572 شخص