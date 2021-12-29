سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 ص
29 ديسمبر 2021
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 29/12/2021، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية رغم تذبذب سعر الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      180.49 شيكل      $58.10

سعر الذهب عيار 22 165.45 شيكل      $53.26

اسعار الذهب عيار 21      157.93 شيكل      $50.84

اسعار الذهب عيار 18      135.37 شيكل      $43.58

سعر الذهب عيار 14 105.29 شيكل      $33.89

سعر الذهب عيار 12 90.24 شيكل $29.05

اسعار أوقية الذهب   5,613 شيكل $1,807

اسعار جنيه الذهب   1,263 شيكل $406.73

اسعار كيلو الذهب    180,488 شيكل     $58,103

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

28 ديسمبر   180.25     157.72     135.19     105.15     90.13

27 ديسمبر   181.49     158.81     136.12     105.87     90.75

26 ديسمبر   183.45     160.53     137.59     107.01     91.73

25 ديسمبر   183.45     160.53     137.59     107.02     91.73

24 ديسمبر   183.45     160.53     137.59     107.02     91.73

23 ديسمبر   183.18     160.28     137.39     106.85     91.59

22 ديسمبر   183.87     160.89     137.91     107.26     91.94

21 ديسمبر   182.11     159.35     136.59     106.23     91.06

20 ديسمبر   182.55     159.73     136.91     106.49     91.27

19 ديسمبر   180.82     158.22     135.62     105.48     90.41

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