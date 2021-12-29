تفاصيل..ملفات أمنية حساسة تتعلق بغزة يبحثها الوفد الأمني المصري في "تل أبيب"

أكدت إذاعة "كان" العبرية الرسمية، أن وفدا رفيع المستوى من المخابرات المصرية، سيصل إلى تل أبيب خلال الساعات المقبلة، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضحت "كان" أن الوفد المصري سيبحث ملفات أمنية حساسة تتعلق بآخر التطورات في غزة، واتصالات مع قادة الفصائل الفلسطينية في القطاع.

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها، أن المصريين سيحذرون إسرائيل من مغبة تنفيذ عملية اغتيال لقادة فصائل في القطاع أو الخارج، "مما سيكون له تداعيات كارثية" على حد تعبيرها.

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت الاحتلال الإسرائيلي، من التلكؤ في الالتزام بالتفاهمات التي تلت العدوان الأخير على غزة في في أيار/مايو الماضي، والتي تتمثل في تخفيف الحصار وإعادة الإعمار.

وبحسب مصادر في القطاع، فإن الفصائل الفلسطينية اتفقت مؤخرا على بدء التصعيد خلال الأسابيع القادمة، ومنح مهلة حتى نهاية شهر كانون أول/ديسمبر الجاري، من أجل منح فرصة لتنفيذ التفاهمات وتخفيف الحصار، وهو ما يعني سحب الذرائع من الاحتلال والوسطاء على حدٍ سواء.