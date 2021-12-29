الجهاد تلتقي السفير الجزائري في لبنان

التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي ضم ممثلها في لبنان إحسان عطايا ومسؤول العلاقات اللبنانية محفوظ منور سعادة السفير الجزائري في لبنان عبد الكريم ركايبي.

وعرض الوفد التطورات في فلسطين المحتلة، والعدوان المستمر الذي يمارسه الاحتلال على أهلنا، والذي طال البشر والشجر والحجر والمقدسات، وصمود شعبنا العظيم بوجه همجية العدو الصهيوني، رغم قلة الإمكانات، والذي يؤكد إيمانه بحقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقه في مقاومة الاحتلال حتى نيل حريته وطرد المحتل من أرضه.

وطرح الوفد أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل التطبيع الحاصل بين الأنظمة العربية وكيان الاحتلال، والمسؤولية الواقعة على عاتق أبناء أمتنا العربية والإسلامية في إفشال أهداف التطبيع مع العدو.

كما شكر الوفد مواقف الجزائر الداعمة لفلسطين، قيادة وشعبا، مثمنين مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي أطلقها مؤخرا، والتي يرسخ من خلالها دعم الجزائر لنضال الشعب الفلسطيني.

من جانبه اعتبر سعادة السفير أن موقف الجزائر نابع من حرصها على استعادة فلسطين إلى حاضنتها العربية. وأن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ثابت لن يتغير، رغم الضغوط والتهديدات التي تمارس عليها بسبب مواقفها من القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، والتي لن تثنيها عن أداء دورها والقيام بواجبها في بذل الجهد ومواصلة العمل لإعادة الحقوق إلى أصحابها.