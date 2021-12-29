أمن السلطة يحَّول المحرر مقصقص للتحقيق في سجن جنيد

تواصل أجهزة أمن السلطة اختطاف الأسير المحرر والمطلوب لقوات الاحتلال نضال مقصقص (28 عاماً) من مخيم جنين، لليوم السادس على التوالي.

ونقلت أجهزة الأمن المحرر مقصقص إلى مركز تحقيق سجن جنيد المركزي، في إجراء عقابي جديد ضده بغرض التحقيق معه في ظل ظروف اعتقالية سيئة.

وكان جهاز الأمن الوقائي قد اختطف الشاب نضال مقصقص يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 22/12 من مكان عمله في مدينة جنين.

يذكر أن مقصقص، أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في 24/3/2021م، وبعد الإفراج عنه تعرض للمطاردة بزعم مشاركته مع الشهيد جميل العموري.

وهو نجل الشهيد علي مقصقص الذي استشهد خلال مجزرة مخيم جنين في نيسان عام 2002م.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل ملاحقاتها واعتداءاها بحق الأسرى المحررين والنشطاء في مدن الضفة المحتلة.