البحرين تتسلم أوراق اعتماد سفير "إسرائيل"

تسلم العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير دولة الاحتلال "آيتان نائي"، وسفير دولة ماليزيا "شازريل بن زاهيران".

ورحب العاهل البحريني بالسفيرين، وأشاد بعلاقات بلاده الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والبلدين "الصديقين" وما "تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

ووقعت حكومتا البحرين ودولة الاحتلال، في أيلول/سبتمبر 2020، اتفاقاً لتطبيع العلاقات، اعتبره متضامنون مع القضية الفلسطينية "انتكاسة سياسية".

وتبادلت الحكومتان أول سفيرين في أيلول/ سبتمر الماضي، وعين الاحتلال حينها "إيتان نائيه" أول سفير له لدى المنامة، عقب تسعة شهور من تعيين القنصل "إيتاي تاغنر" قائماً بأعمال السفارة الإسرائيلية.