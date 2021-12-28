سعر الدولار اليوم في السودان الاربعاء 29 ديسمبر 2021

استقر سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021، لدى بنك السودان المركزي، وصعد في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة اليوم 456 جنيها، وسجل لدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

وكشف بنك السودان المركزي عن انخفاض عجز الميزان التجاري هذا العام 41%، مؤكداً تمكنه من بناء احتياطات من النقد الأجنبي والذهب.

وقال محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين خلال لقاء جمعه بمديري عموم المصارف العاملة في السودان، يوم الاربعاء، إنه لأول مرة من زمن طويل تلتزم فيه وزارة المالية بعدم تجاوز الحكومة سقف الاستدانة المتفق عليه مع مصرفه.

ورغم التوترات السياسية التي تشهدها البلاد، تراجعت معدلات التضخم في السودان خلال شهر نوفمبر، كما انخفض عجز الميزان التجاري.

وأشار جهاز الإحصاء في السودان إلى انخفاض التضخم، مسجلاً 339.58% لشهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ350.84% خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ معدل انخفاض التغيير السنوي "التضخم" وفق الجهاز الإحصائي الحكومي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني عن أكتوبر/تشرين الأول، 11.26 نقطة، نتيجة لتراجع التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات.

وشهد 2021 توقيع السودان 5 اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية تمنحها عقود امتياز للتنقيب عن الذهب في مربعات بولايات البحر الأحمر ونهر النيل وغرب كردفان، كما ارتفعت عائدات البلاد منه، حيث بلغت صادراته نحو مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من السنة الفائتة.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" أن السودان استطاع السيطرة على 30.3 طن من الذهب المنتج خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بـ15.6 طن لنفس الفترة من العام السابق، ما اعتبر نجاحاً للتدابير التي اتخذتها السودان لمكافحة تهريب هذا المعدن.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن السودان ينتج بين (93 – 100) طن سنوياً، لكنها تتعرض الى التهريب للخارج عبر مجموعات متخصصة ولا يدخل منها هذا الرقم سوى 30 – 40 طن إلى خزينة الدولة، التي ظلت تعتمد على صادراته بشكل أساسي لإسناد الموازنة بعد انفصال جنوب السودان في 2011م وذهاب مورد النفط.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، مسجلا 493.77 جنيه للشراء، و497.47 جنيه للبيع.

بينما بقي سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 550 جنيها.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي، خلال التعاملات المبكرة ليسجل نحو 584.82 جنيه للشراء، و589.21 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السودانية السوداء عند نحو 635 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي عند 116.18 جنيه للشراء، و117.05 جنيه للبيع.

وبقي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 120 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك نحو 118.79 جنيه للشراء، و119.68 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعر 123 جنيها.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي سعر الدينار الكويتي عند مستوى 1433.71 جنيه للشراء، و1444.46 جنيه للبيع.