عباس يلتقي وزير حرب الاحتلال"بيني غانتس" في "إسرائيل"

التقى رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، وزير حرب الاحتلال "الاسرائيلي" بيني غانتس في منزله بمستوطنة "روش هاعين" الواقعة داخل أراضينا المحتلة عام48

وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، إن" االرئيس محمود عباس ‏التقى مساء اليوم بوزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس حيث تناول الاجتماع اهمية خلق افق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدوليه وكذلك الاوضاع الميدانيه المتوتره بسبب ممارسات المستوطنين وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والانسانية".

بدروها، بينت وسائل إعلام "إسرائيلية"،أن لقاء عباس - جانتس جاء بموافقة من رئيس الحكومة "بينت"، وحضره كل من حسين الشيخ وماجد فرج حيث استمر اللقاء لمدة ساعتين ونصف، تخللها لقاء مغلق بين عباس وجانتس .

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن هذا اللقاء هو الاول في الكيان لعباس منذ عام 2010 .