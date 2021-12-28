أسعار العملات اليوم في المغرب الاربعاء 29 ديسمبر 2021، تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، صباح اليوم في بنك المغرب المركزي.

"فريق فلسطين اليوم" وضع لكم في هذه المقالة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي وخاصة الدولار الامريكي لليوم الاربعاء.

سعر الدولار في المغرب

وارتفع سعر الدولار، عند نحو 8.94 درهم للشراء، و10.39 درهم للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني عند نحو 11.97 درهم للشراء و13.92 درهم للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي، مستوى 2.38 درهم للشراء، و2.76 درهم للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي، عند نحو 2.43 درهم للشراء و2.82 درهم للبيع.

سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي

انخفض سعر اليورو لدى البنك المركزي المغربي عند مستوى 10.12 درهم للشراء، و11.76 درهم للبيع.