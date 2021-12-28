سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 29 ديسمبر 2021، شهد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية، استقرارا لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء.

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم الاربعاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3570 ليرة للشراء، و3605 ليرات للبيع.





سعر اليورو والإسترليني في سوريا

كما تراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا مسجلا 4039 ليرة للشراء، و4084 ليرة للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 4785 ليرة للشراء، و4842 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 949 ليرة للشراء، و961 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 969 ليرة للشراء، و982 ليرة للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 11789 ليرة للشراء، و11930 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 .