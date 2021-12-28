السعودية تخفض الحكم الصادر على القيادي بحماس محمد الخضري

أكد رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية خضر المشايخ الثلاثاء، صدور قرار قضائي بالمملكة يمهد للإفراج عن ممثل حركة حماس الدكتور محمد الخضري.

وأوضح المشايخ في تصريحات صحفية، أن محكمة الاستئناف بالسعودية قررت تخفيف الحكم السابق بحق الخضري من 15 عاما إلى ستة أعوام مع وقف التنفيذ عن الثلاثة، مضيفا أنه "فعليا في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، ينهي الثلاث سنوات، بمعنى أن الحكم الصادر من الاستئناف أشبه بالإفراج عنه".

وأشار إلى أن جلسة الاستئناف كانت بحق مجموعة من المعتقلين بينهم الخضري، مبينا أن الأحكام صدرت بحق مجموعة من المعتقلين، فيما ما زالت البقية خلال هذه الأيام والأسبوع المقبل.

ولفت المشايخ إلى أن بعض المعتقلين تم تثبيت حكمهم وآخرين تمت زيادة الحكم عليهم والباقين تم تخفيضه.

وفي سياق متصل، نقلت صفحة "الحرية للخضري والمعتقلين الفلسطينيين في السعودية" على موقع "فيسبوك" عن شقيق الخضري، عبد المجيد، قوله إن "محكمة الاستئناف قررت الثلاثاء، تخفيض الحكم على شقيقه من 15 عاما إلى ستة أعوام مع وقف تنفيذ ثلاثة منها، بدون الإبعاد عن المملكة".

وأفاد شقيق الخضري بأن "المحكمة قررت أيضا الحكم على نجله هاني ثلاث سنوات مع الإبعاد عن الأراضي السعودية"، معربا عن أمله في أن لا تتم زيادة الأحكام في المحكمة العليا.

وفي بيان صادر عن لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية، قالت إن محكمة الاستئناف في السعودية شرعت في النظر في الأحكام الصادرة بحق 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على أراضيها، بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.

ولفت البيان إلى أن المحكمة خلال جلساتها المنعقدة على مدار أسابيع، رفعت بعض الأحكام من البراءة إلى عدة سنوات، وبذات الوقت ثبتت الأحكام للغالبية، مضيفا أنه "كان أبرز قراراتها تخفيض مدة حكم ممثل حماس في السعودية من 15 عاما إلى ستة أعوام مع وقف التنفيذ لثلاثة منها، لتصبح ثلاثة أعوام".

وكانت المحكمة الجزائية بالسعودية، قد قضت بحبس الخضري، في آب/ أغسطس الماضي 15 عاما، ضمن أحكام طالت 59 موقوفا آخرين من الأردن وفلسطين، منذ شباط/ فبراير 2019