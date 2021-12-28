أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021

ارتفع متوسط أسعار الذهب في الجزائر، الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالتوازي مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

بلغ جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال تعاملات الاربعاء، إلى 8125 دينارا (58.44 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 7109 دينارات (51.14 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، نحو 6094 دينارا (43.83 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4739 دينارا (34.09 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 4062 دينارا (29.22 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، إلى نحو 255.676 ألف دينار (1818 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 56.874 ألف دينار (409.09 دولار).