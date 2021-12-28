مخابرات السلطة تستدعي الدكتور المزين في الخليل

أقدم جهاز المخابرات العامة مساء الثلاثاء، على إرسال بلاغ استدعاء بحق الدكتور والأسير المحرر وليد حسين المزين (50 عاماً) من مخيم العروب بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وقال الدكتور المزين في مقابلة خاصة، إن جهاز المخابرات اتصل به تلفونياً مساء اليوم، طالباً منه الحضور لمقر الجهاز في مدينة الخليل.

واستنكر الدكتور طريقة الاستدعاء غير اللائقة عبر الاتصال التلفوني، مؤكداً أنه لم يعرف أسباب أو تفاصيل الاستدعاء.

والأسير المحرر وليد مزين، أمضى نحو 9 أعوام على عدة فترات في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ويعمل الدكتور وليد طبيباً للأطفال، ويعتبر من رموز ووجهاء حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق النشطاء والأسرى المحررين في مدن الضفة المحتلة.