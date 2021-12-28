هل فلسطين على موعد مع منخفض جوي غداً الأربعاء؟

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء، طبيعية الحالة الجوية في فلسطين ليوم غداً الأربعاء.

وقال الراصد العلامي عبر حسابه بموقع "الفيس بوك"، إن" حالة من عدم الاستقرار الجوي وامطار مٌحتملة غداً الأربعاء في مناطق متفرقة من البلاد بمشيئة الله".

وأوضح أن حالات عدم الاستقرار الجوي تختلف عن المنخفضات من ناحية توزيع الامطار، حيث تكون الامطار بطابع محلي، بمعنى بمناطق عشوائية غير منتظمة جغرافياً، ليس لها حدود جغرافية واضحة، الأمر الذي يصعب فيه تحديد طبيعة الطقس في كل منطقة.

يذكر أن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، توقعت أن يضرب البلاد منخفض جوي محلى يوم غداً الأربعاء يتركز على السواحل والمناطق السهلية