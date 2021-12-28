اسعار الذهب في العراق اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021

ارتفع متوسط أسعار الذهب في العراق، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، خلال تعاملات الاربعاء، ليسجل نحو 85.380 ألف دينار (58.50 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، إلى نحو 74.709 ألف دينار (51.18 دولار).

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، نحو 64.036 ألف دينار (43.87 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 49.805 ألف دينار (34.12 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 42.690 ألف دينار (29.25 دولار).

وارتفع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، إلى نحو 2.655 مليون دينار (1819 دولارات).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 597.672 ألف دينار ( 409.48 دولار).