استقالة ضابط "اسرائيلي" كبير بلجنة الأسرى بسبب إضاعة حكومته فرص لإتمام صفقة تبادل

كشفت مصادر عبرية مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن استقالة ضابط عسكري كبير يشارك في لجنة الأسرى والمفقودين "الإسرائيليين"، و ذلك لعدم جدية حكومته إدارة ملف الجنود الاسرى في قطاع غزة.

و قال قناة ريشت كان العبرية إن الضابط الكبير شارك في اتصالات سرية وحساسة مع حماس ومصر، مشيرةً إلى أنه استقال في الأشهر الأخيرة من منصبه.

ووفقًا للقناة، فإن الضابط تقاعد احتجاجًا على تضييع حكومة الاحتلال فرص مهمة لإعادة المحتجزين، إلى جانب عدم ترويجها بشكل كافٍ لإعادتهم، وتصرفها بلا حول ولا قوة في هذه القضية، مشيرةً إلى أنه بعث لرئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي منذ 3 أشهر برسالة انتقاد لامتلاك الحكومة أدوات للتعامل مع هذه القضية لكنها لا تفعل ذلك.

واتهم الضابط حكومة الاحتلال بتضييع فرصتين مختلفتين في السنوات الأخيرة كان من الممكن أن تؤدي إلى صفقة تبادل، وفقاً للقناة العبرية.

وأشارت القناة إلى أن هذا الضابط يعمل منذ سنوات عديدة في هذا الملف كممثل عن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، وكان يخدم في شعبة الاستخبارات.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن الضابط يخدم في قوات الاحتياط، وقدم استقالته لأسباب خاصة، مدعيًا أن الجيش يواصلون العمل بشتى الطرق وبالتعاون مع المستوى السياسي لإعادة الأسرى والمفقودين.