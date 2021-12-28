طالع أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات الاربعاء 29 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان الأربعاء 29 ديسمبر 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27300 و27350 ليرة لكل دولار.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان ليسجل 88.187 ألف ليرة (58.31 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، إلى 66.141 ألف ليرة (43.73 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.443 ألف ليرة (34.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليصل إلى 77.165 ألف ليرة (51.02 دولار).

وسجل سعر الأوقية في لبنان خلال تعاملات الأربعاء، 2742 مليون ليرة (1814 دولارا).