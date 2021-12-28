طالع: أسماء المسافرين في كشف"تنسيقات مصرية" عبر معبر رفح الخميس القادم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس القادم (30 ديسمبر)

ودعت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، المدرجة أسماؤُهم في الكشوفات لضرورة التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

كما دعت المسافرين لضرورة التواجد الساعة 6 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم

وفيما يلي أسماء المسافرين "كشف تنسيقات مصرية"











