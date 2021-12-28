تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي والقناة الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي، يخوض فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب مباراة قوية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضد فريق ليستر سيتي بقيادة بريندان رودجرز، في الدوري الإنجليزي.

وتأتي تلك المباراة ليفربول وليستر سيتي في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب كينج باور.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: مارك ألبريتون، أمارتي، فيسترجارد، كاستانيي.

خط الوسط: نديدي، يوري تيليمانس، سوماري، آيوزي بيريز.

خط الهجوم: تاواندا، جيمي فاردي.

معلق مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق رؤوف خليف على أحداث تلك المباراة مساء اليوم.

موعد والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

تُذاع المباراة عبر قناة Bein sports 1 hd premium.

البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي