الاحتلال يفرج عن أسير من البيرة بعد (20 عاماً) في سجونه

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 28/12/2021، عن الأسير أشرف مروان مصطفى أبو حويج، من مدينة البيرة، بعد 20 عاما من الاعتقال.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت "أبو حويج" بتاريخ 29/12/2001 خلال كمين نصبته له حيث كان مطلوبًا لها منذ عدة شهور، وهو الاعتقال الثاني بعد أن اعتقل سابقًا وأمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال.

وأوضح إعلام الأسرى، أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير تهمة الانضمام الى كتائب شهداء الأقصى والمشاركة في التصدي لاقتحامات الاحتلال لمدن الضفة وإطلاق النار على جنود الاحتلال وهو رفيق الشهيد مهند أبو الحلاوة، أحد قادة ومؤسسي الكتائب.

وتعرض الأسير "أشرف" بعد اعتقاله لتعذيب شديد في زنازين مركز المسكوبية بالقدس لأكثر من شهرين، وبعد عامين من تأجيل محاكمته صدر بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 20 عاماً، وأمضى محكوميته كاملة وتحرر اليوم من سجن النقب الصحراوي حيث تعرض خلالها للعديد من العقوبات والتنقل بين السجون والعزل وخاض مراتٍ عدةً إضرابات عن الطعام مع زملائه الأسرى.

يشار الى أن والأسير المحرر متزوج ولديه ابنتان وهما تالا وكان عمرها 3 أشهر حين اعتقاله، بينما يارا كان عمرها عام ونصف .