رسميًا...فيران توريس لاعبا لبرشلونة

أصدر نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا لإعلان التعاقد مع فيران توريس، من صفوف مانشستر سيتي، ليصبح النجم الإسباني ثاني صفقة شتوية للبلوجرانا بعد داني ألفيس.



وقال البيان الرسمي، الذي نشره برشلونة على موقعه الإلكتروني: "النادي توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، للتعاقد مع المهاجم فيران توريس لمدة خمس سنوات وحتى صيف 2027".



وأضاف البيان: "الشرط الجزائي في عقد فيران توريس مع برشلونة، تبلغ قيمته مليار يورو".



وأوضح برشلونة، أنه سيتم تقديم فيران توريس للجماهير ووسائل الإعلام يوم 3 يناير/كانون الثاني المقبل، حيث سيظهر في مؤتمر صحفي بعد الجلسة التدريبية التي سيخوضها الفريق.



