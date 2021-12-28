"حماس": مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية في الجولان "عدوان جديد على الأرض والحقوق العربية"

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن "مصادقة حكومة الاحتلال على مشاريع استيطانية ضخمة لمضاعفة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل، عدوان جديد على الأرض والحقوق العربية، وامتداد لعدوانها على شعبنا وأرضنا الفلسطينية المباركة".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: إن "هذه المشاريع الاستيطانية تؤكد من جديد سلوك العربدة الذي يمارسه الاحتلال، وسياسته التوسعية في المنطقة، ضاربًا عرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية".

واكد أن السعار الاستيطاني لحكومة الاحتلال لن يفلح في تغيير حقائق التاريخ، ولا هوية الأرض العربية، وستبقى حقوق أمتنا هي الثابت، وسينتهي وجود هذا المستوطن الصهيوني الغريب عن الأرض العربية.

وشدّد قاسم، على أن هذا العدوان الصهيوني على الأرض الفلسطينية والأرض العربية يلزمه تصعيد من جماهير الأمة العربية والإسلامية وكل قواها الحيّة، لمقاومة هذا المشروع الصهيوني، ووضع حد لعربدته في المنطقة.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أكدت في اجتماع لها قبل يومين أنها ستدعم بناء المستوطنات وتعزيز تواجد المستوطنين في الجولان المحتل، بمليارات الشواقل.