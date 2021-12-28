بث مباشر تردد القناة الأرضية الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات بدون تشفير

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية تردد القناة الأرضية الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات ، بعد أن رصدنا عمليات بحث واسعة من المواطنين داخل الجزائر وخارجها من أجل معرفة تردد القناة الأرضية الجزائرية والتي تحظى باهتمام واسع في متابعة محتوها القيم والجذاب لا سيما في عرض المباريات والدوريات لكرة القدم .

وفي هذه المقالة ركزنا على وضع تردد القناة الأرضية الجزائرية الجديد 2022 والتي من خلالها ستتمكنون من ضبط الإشارة بكل اريحية تامة على شاشات التلفاز ومشاهدة محتوياتها الإعلامية المتنوعة كافة ، كما ونواصل معكم تقديم المقالة حول التردد الجديد .

القناة الأرضية الجزائرية

وتقدم القناة الأرضية الجزائرية برنامج خاص استوديو تحليلي قبل مباراة المنتخب الجزائري وبعد المباراة ايضًا، كما وتقوم الفضائية العملاقة باستضافة معلقين رياضيين مختصين للوقوف على مجريات مباريات المنتخب الجزائري وتحديد نقاط الضعف والقوة.

وحققت القناة في فترة وجيزة مئات الالاف من المشاهدات في اليوم وه1ا يدل على قوة محتوى القناة الأرضية الجزائرية وقوة حضور متابعيها .

ومن مميزات قناة الارضية الجزائرية انها تقدم شرح تحليلي داخل استديو التحليل من خلال استضافة محللين رياضيين، وحصلت الفضائية في السابق على حقوق بث 10 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 وشملت مباراة الافتتاح – مباريات نصف النهائي – المباراة النهائية – مباريات منتخب الجزائر من خلال البث الأرضي للقناة .

وفي الفترة الأخيرة استطاعت القناة ان تسجل مشاهدات عالية خاصة مع تصفيات المجموعات في كأس الأمم الافريقية 2022 ، حيث رصدت في اليوم الواحد مئات الالاف من المشاهدات .

وتعرض قناة الارضية الجزائرية المباريات بجوة عالية وبدون تشفير وهي مفتوحة للجميع ، كما انها تقدم محتواها بشكل متواصل.

تردد الأرضية الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الارضية الجزائرية ENTV Algeria

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

SES 22°W – 12674 H 20250

AlcomSat 25°W – 12240 H 30000

AlcomSat 25°W – 12160 H 30000

AL Yah 52°E – 12054 H 27500

Biss:1100001100000000

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القمر: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي