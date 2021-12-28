شلح: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش

حمّل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 134 يومًا على التوالي.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة غرب مدينة غزة اليوم الثلاثاء، دعمًا وإسنادًا للأسير هشام إسماعيل أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 134 يومًا.

ووجه شلح رسالةً لقادة العدو الصهيوني، قائلًا: "لا تختبروا تهديد سرايا القدس، ليس لدينا أيُ كلامٍ أو مواقف بعد كلام سرايا القدس، وأعتقد أنَّ الرسالة وصلتْ".

ودعا المنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لضرورة التحرك العاجل والفوري؛ للإفراج عن الأسير البطل هشام أبو هواش وإنقاذ حياته عقب الحالة التي وصل إليها في ظل تعنت الاحتلال بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه.

وأدان شلح الصمت العربي المريب تجاه القضية الفلسطينية بالتزامن مع استباحة الاحتلال لمقدساتنا ومدننا وقرانا، مستنكرًا صمت السلطة الفلسطينية عمَّا يجري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد شلح على أنَّ معركة الأسرى هي إحدى جبهات المقاومة المفتوحة مع العدو حتى تحرير أسرانا ومسرانا، موضحًا أن "العدو الصهيوني بات يتخبط أمام المقاومة الفلسطينية وانتصارات الأسرى وذلك باعتقاله مجموعة من كوادر وأبناء حركة الجهاد الإسلامي.

وخاطب شلح الأسير أبو هواش: "إننا نعتز بك يا هشام، كما نعتز بكل أسرانا البواسل، وبكل أسيراتنا الماجدات، أولئك الذين يقفون بالمرصاد لهذا العدو، ويتحدونه حتى وهم في أقبية السجون، شعبنا الفلسطيني على موعدٍ مع انتصار جديد، عنوانه أنت يا هشام".







