وقفة بطولكرم دعمًا للأسرى في السجون

نظم عشرات من ذوي الأسرى، وفصائل العمل الوطني، اليوم الثلاثاء، وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال أمام مكتب الصليب الأحمر بمدينة طولكرم.

وأكد المعتصمون تضامنهم مع الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، في وجه إجراءات إدارة السجون القمعية والتعسفية.

وطالبوا المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي برفع المعاناة عن آلاف الأسرى الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية شرسة.

ووجه المعتصمون رسالة دعم للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 135 يوما، محملين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، التي أصبحت في خطر شديد، ويتهدده الموت في أي لحظة.

وناشدوا المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر التدخل العاجل والضغط نحو الإفراج عنه وإنقاذ حياته.

ويقبع في سجون الاحتلال 4500 معتقل فلسطيني، منهم 400 أسيرًا يعانون أمراضًا مُزمنة وخطيرة، و31 سيدة، و500 معتقلًا إداريًا.