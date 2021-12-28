اغلاق حساب وزير سابق من رام الله

فوجئ وزير الثقافة السابق، نائب رئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية، بتعرض حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمحاولة اختراق أفضت إلى إغلاقه

وفي اتصال هاتفي مع إذاعة صوت النجاح صرح بسيسو أنه " فوجئ صباح اليوم الثلاثاء بفقدان قدرته على الوصول إلى حسابه الشخصي وتلقى رسالة من إدارة " فيسبوك" تفيد بقيام شخص آخر بالدخول إلى حسابه وهو ما أدى إلى إغلاقه"

وأضاف " هنالك من عمل على إغلاق الصفحة بشكل مقصود، لكن إغلاق الصفحة أمام مشهد صمود بيتا وبرقة وأمام تلك المعجزة الطبية في إنقاذ حياة الطفل أوس ليس بالشيء المهم، الأهم أن تستمر الكلمة وإن لم أستعد الصفحة لن ألتزم الصمت أمام نضالات شعبنا وسأفتح صفحة جديدة"