كورونا في غزة: 3 حالات وفاة..و(103) إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 28/12/2021، 3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الصحة أجرت 1294 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت ( 103) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت وزارة الصحة، تعافي 80 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 190082 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1620 حالة، واجمالي المتعافين 186766 حالة، واجمالي الوفيات 1696 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 539340 شخص.