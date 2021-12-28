الذكرى الرابعة عشر لاستشهاد المجاهد فادي عبد اللطيف أحمد أبو الرب

أبصر فارسنا فادي عبد اللطيف أبو الرب النور في الثاني من مايو 1987م، في بلدة قباطية قضاء جنين، لعائلة مؤمنة بدينها ووطنها، تتكون من ثمانية عشر فرداً تسعة ذكور وتسع إناث.

تلقى شهيدنا المجاهد فادي تعليمه للمرحلة الابتدائية والإعدادية في مدارس المخيم، ثم درس السنة الأولى من المرحلة الثانوية، وترك الدراسة واتجه للعمل من أجل الإنفاق على عائلته الكبيرة.

روح وريحان:

يشهد للفارس فادي بأنه كان نموذجاً للشاب المؤمن المخلص الحسن الخلق، والحريص على أداء الفرائض، والبر بالوالدين وإكرامهما، ولكرم خلقه نال حب واحترام وثقة كل من عاشره من الجيران والمعارف والأصدقاء.

في صفوف الجهاد:

انضم شهيدنا فادي لحركة الجهاد الإسلامي في صغره، وصار عنصراً فاعلاً في أنشطتها وفعالياتها بإخلاص صادق وانتماء قوي. وقبل انضمامه لسرايا القدس الجناح العسكري للحركة لم يتخلف عن مواجهة أو مسيرة في مواجهة الاحتلال.

تتلمذ الشهيد فادي على يد قائد سرايا القدس في قباطية الأسير القائد إياد أبو الرب قبل اعتقاله، وصار مجاهداً يعتمد عليه رفاقه المجاهدون في المهمات الصعبة، ولم يتردد في تنفيذ أي مهمة جهادية.

شهيدٌ على طريق القدس:

في المهمة الجهادية الأخير للشهيد فادي غادر قباطية للحصول على مواد قتالية من مكان خارج البلدة. فإذ بقوات الاحتلال تترصده، وتعتقله على حاجز (برطعة) في 29 تموز 2007م، واقتادوه لأقبية التحقيق حتى ارتقى إلى جوار الله تعالى شهيداً صابراً محتسبا بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال في 28 ديسمبر 2007م.