مواجهات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمدن وقرى الضفة المحتلة والقدس

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 28/12/2021، اقتحاماتها لمدن وقرى الضفة المحتلة والقدس، وشنت اعتقالات واسعة.

وفي طوباس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم المحافظة واعتقلت عدداً من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في عدة مناطق في المحافظة.

وقالت مصادر محلية:"إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أدهم دراغمة، وعمران مسلماني، وعلاء مسلماني."

ولفتت المصادر المحلية الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث أصيب العديد بالاختناق والرصاص الحي.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال أطلق وابلا من قنابل الغاز بين منازل المواطنين في قرية تياسير مما تسبب في حالات اختناق بين السكان.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت امر شمال الخليل، واعتقلت كلا من سليمان جودت بحر، وسعيد العلامي، والأسير المحرر عمار أبو ماريا.

وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر مصطفى الدشت، وأحمد الطوخي من مخيم الامعري.

كما اعتقلت شادي محمود جرار، وجابر أحمد عودة، من بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عزت الأقطش من بلدة بيتا جنوب نابلس.