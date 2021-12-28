عدوان "إسرائيلي" جديد على مرفأ اللاذقية والدفاعات الجوية السورية تتصدى له

قالت وكالة "سانا" السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدّت صباح اليوم الثلاثاء 28/12/2021، لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية، غرب سوريا.

وأفاد مصدر عسكري سوري بأن "عدواناً جوّياً نفذّه العدو الإسرائيلي برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية"، مؤكّداً أن العدوان "استهدف ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة".

وبحسب المصدر، "لا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان".

وقالت مصادر إعلامية:" إن سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى موقع الاستهداف في ساحة المرفأ حيث تحوي عدداً كبيراً من الحاويات التي اشتعلت فيها النيران"، مؤكداً تضرر زجاج عدد كبير من المنازل ومشفى خاص على الكورنيش الغربي المجاور للمرفأ جرّاء الانفجارات، حيث طوقت الجهات الأمنية المكان تجنباً لوقوع حوادث جرّاء الانفجارات.

وهذه المرة الثانية التي تتصدى فيها الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية في مدينة اللاذقية خلال شهر واحد، حيث تصدّت في 7 كانون الأول/ ديسمبر الحالي لهجوم صاروخي على مرفأ المدينة.

يُشار إلى أنّ سوريا تطالب مراراً مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.