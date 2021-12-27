أسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، خلال تعاملات اليوم، في السوق الموازية.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات أمس.

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.02 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.57 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار ليبي.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار ليبي .

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار ليبي.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.60 دينار للبيع و4.58 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.21 دينار للبيع و5.18 دينار للشراء





أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 208 دنانير ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 242.6 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 256 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 277 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار ليبي.