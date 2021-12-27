سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية بداية تعاملات لثلاثاء 28 ديسمبر 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء.

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3570 ليرة للشراء، و3605 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

كما تراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا مسجلا 4044 ليرة للشراء، و4089 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4770 ليرة للشراء، و4827 ليرة للبيع.





سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 948 ليرة للشراء، و961 ليرة للبيع.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 969 ليرة للشراء، و982 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) 11791 ليرة للشراء، و11932 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 .