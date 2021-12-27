الاتحاد الفرنسي يُقرر إقصاء ليون وباريس من كأس فرنسا

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقصاء فريقي أولمبيك ليون وباريس إف سي، من بطولة كأس فرنسا.

ويأتي هذا القرار بسبب أعمال الشغب في مباراة الفريقين، في دور الـ 64 من مسابقة كأس فرنسا، والذي أدى الى إلغاؤها بين الشوطين.

وأكدت لجنة الانضباط على خسارة كلا الفريقين بركلات الترجيح وخروجهما من بطولة الكأس، وذلك تطبيقاً للمادة 4.1.1 من اللوائح التأديبية للاتحاد.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم فريق باريس إف سي مبلغ قدره 10 ألاف يورو، بالإضافة الى حرمانه من جماهيره في 5 مباريات على ملعبه.

كما تم تغريم فريق ليون بمبلغ قدره 52 ألف يورو، وحرمانه من جماهيره خارج ملعبه حتى نهاية الموسم الحالي، بالإضافة سداد التكاليف المتعلقة بإصلاح المقاعد التالفة