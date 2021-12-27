"الجهاد" بمنطقة البيرة تدعو للمشاركة في الاعتصام الإسنادي مع الأسير أبو هواش غدٍ الثلاثاء

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، جماهير شعبنا للمشاركة في الاعتصام الإسنادي مع الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش والأسرى في سجون الاحتلال غدٍ الثلاثاء في مدينة البيرة.

وأوضحت الحركة، أن الاعتصام الإسنادي مع الأسير أبو هواش سينظم أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة الساعة 11 صباحاً.

ويواصل الأسير هشام أبو هواش اضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الـ(133) على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري، رافضاً وقف اضرابه بعد قرار الاحتلال "الاسرائيلي"، أمس الأحد، تجميد قرار الاعتقال الإداري بحقه.