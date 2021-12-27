طريقة عمل خبز الزعفران والثوم "فيديو"

طريقة عمل خبز الزعفران والثوم، يعد خبز الزعفران من أشهر أكلات لبنان المنتشرة في مختلف بلاد الشام حيث تتمتع بمذاق شهي ولذيذ وتمتلك قيمة غذائية عالية .

وفي هذه المقالة سنخصص لكم في "فلسطين اليوم"، طريقة علم خبر الزعفران والثوم ، ومقادير عمله وطريقة تحضيره.

مقادير خبز الزعفران والثوم

3 كوب دقيق

ربع كوب لوز مطحون

ربع ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

بشر برتقال

نصف ملعقة زعفران

ربع كوب حليب

نصف كوب عصير برتقال

نصف كوب زبدة

3 بيضات

للحشو: ثوم



طريقة عمل خبز الزعفران والثوم

أولاً: قلبي فصوص الثوم في قليل من الزيت حتى يحمر واخلطي مكونات العجين باستخدام عجانة كهربائية حتى تصبح لديكي عجينة متماسكة طرية

افردي العجينة واحشيها بالثوم وضعيها في قالب خبز مرشوش بالدقيق ثم ضعيها فرن درجة حراراته 200 مئوية حتى تنضج ثم قطعي خبز الزعفران شرائح وقدميه.