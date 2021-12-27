حقائق صادمة تكشفها شهادات عن منصة TikTok

قالت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ إن مشرفي المحتوى البالغ عددهم 10000 في منصة TikTok الصينية يتعرضون لصدمات منتظمة ناتجة عن مراقبتهم لعدد من المحتويات الصادمة التي تتنوع من المواد الإباحية للأطفال والاغتصاب وقطع الرؤوس وتشويه الحيوانات ، وفقًا لدعوى مرفوعة ضد منصة مشاركة الفيديو TikTok و الشركة الأم، ByteDance Inc.

وذكرت مديرة المحتوى "كاندي فرايزر" في الدعوى القضائية التي اقترحتها ، إنها قامت بفحص مقاطع فيديو تتضمن أكل لحوم البشر بشكل غريب ، ورؤوس محطمة ، وإطلاق نار في المدارس ، وانتحار ، وحتى سقوط مميت من مبنى ، مكتمل بالصوت.

وتدعي فرايزر أنه لا مفر من ذلك. تتطلب TikTok من المشرفين العمل بوتيرة محمومة ، حيث يشاهدون مئات مقاطع الفيديو لكل وردية عمل مدتها 12 ساعة مع ساعة راحة فقط لتناول طعام الغداء واستراحة لمدة 15 دقيقة ، وفقًا لشكوى يوم الخميس في محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس.

وقال محامو "كاندي فرايزر": "نظرًا للحجم الهائل للمحتوى ، لا يُسمح لمشرفي المحتوى بأكثر من 25 ثانية لكل مقطع فيديو ، وفي نفس الوقت يشاهدون ثلاثة إلى عشرة مقاطع فيديو في نفس الوقت". فيما علقت TikTok بالقول إنها لا تعلق على الدعاوى القضائية الجارية ، لكنها تسعى جاهدة "لتعزيز بيئة عمل مهتمة بموظفيها ومقاوليها".وأضافت: "يتعاون فريق السلامة لدينا مع شركات خارجية في العمل الحاسم للمساعدة في حماية منصة ومجتمع TikTok ، ونواصل التوسع في مجموعة من خدمات الصحة حتى يشعر الوسطاء بالدعم العقلي والعاطفي".

وبحسب بلومبيرغ قالت فرايزر ، التي تعيش في لاس فيغاس ، إنها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة لجميع مقاطع الفيديو المزعجة التي كان عليها مشاهدتها. وجاء في الشكوى أن "المدعية تعاني من صعوبة في النوم وعندما تنام فإنها تعاني من كوابيس مروعة".