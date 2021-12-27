رابط التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا في لبنان

رابط التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، عن اطلاق المنصة الوطنية للتسجيل للقاح كورونا.

اعلان الحكومة جاء على لسان الوزيران في حكومة تصريف الأعمال الصحة العامة حمد حسن والإعلام منال عبد الصمد نجد في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الصحة العامة.

رابط التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا

15 حالة وفاة و1100 إصابة بفايروس كورونا في لبنان

ونشرت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في لبنان خلال الـ24ساعة الماضية.

وجاء في تقرير الوزارة، أن 15 حالة وفاة و1100إصابة جديدة تم تسجيلها لدي الوزارة خلال الـ24ساعة.

وفيما يلي نص التقرير كاملاً:

كيفية التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا

للاطلاع على كيفية التسجيل، إضغط هنا.



لتعبئة استمارة التسجيل لأخذ اللقاح، إضغط هنا.

