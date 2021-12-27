الحكومة تقرر تعويض أضرار أهالي قرية برقة جراء إرهاب المستوطنين

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، تقديم تعويضات لجبر الأضرار التي لحقت بمنازل وممتلكات أهالي قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين تقديم تعويضات لجبر الأضرار التي لحقت بمنازل وممتلكات أهالي قرية برقة جرّاء تعرضها لإرهاب المستوطنين.

وشهدت قرية برقة خلال الإيام الماضية، مواجهات عنيفة بين أهالى القرية و قوات الاحتلال ومستوطنيه، في محاوله لمواجهة الهجوم الذي نفذه نحو 100 مستوطن على منازل تقع على أطراف قرية برقة بمحاذاة مستوطنة (حومش) المخلاة منذ العام 2005، ورشقوا المنازل بالحجارة، ما أوقع أضرارًا بها، فضلاً عن تحطيمهم 25 شواهد قبور في المقبرة الموجودة في القرية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت اليوم الإثنين، اغلاق كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى قرية برقة شمال نابلس وكذلك الطرق الفرعية المؤدية لها من قرى سبسطية وبيت امرين بهدف تأمين مسيرة للمستوطنين في المنطقة.