10 تمارين للتخلص من آلام الركبة للشباب وكبار السن..!، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تمارين مخصصة للذين يعانون من آلام الركبة، والتي تعد من الأمراض الشائعة ليس فقط عند كبار السن ولكن بين الشباب أيضا.

وإن كنت تعاني من آلام الركبة ولا تجد الحل، ربما عليك ممارسة تمارين لتقوية الركبة لأن عضلات الركبتين جزء أساسي ومهم في الجسم، إليك تمارين لتقوية الركبة بالصور وكيفية ممارستها وطرق أخرى طبيعية لتقوية الركبة.

ما أهمية عضلة الركبة ؟

عضلة الركبة هي أساس الساقين عند الإنسان وذلك لأنها تربط بين عظام الفخذ و عظام الساق وتتصل ببعضها عن طريق الغضاريف والأربطة .

ما هي إصابات الركبة ؟

هناك مجموعة من الإصابات قد يتعرض لها الرياضيين أو الأشخاص بشكل عام وهي:

إصابة مفصل الركبة

تحدث الإصابة حينما يتعرض مفصل الركبة إلى الصدمات كالالتواء أو حينما يتعرض إلى ضربات وتعرف أيضاً بإصابة الغضروف المفصلي.

إصابة الرباط الصليبي

نسمع كثيراً عن هذه الإصابة في شاشات التلفاز للرياضيين ولاعبي كرة القدم تحديداً، لأن الرباط الصليبي يتمزق عند بذل نشاط جسدي زائد كالجري والقفز.

أسباب إصابات الركبة

• الاختلالات العضلية.

• مشاكل الغضاريف.

كيفية تقوية عضلات الركبة

• الاهتمام بالصحة العامة وعدم بذل جهد زائد على الركبة بشكل خطأ.

• ممارسة الرياضة لأن التمارين تهتم بتقوية العضلات.

تمارين لتقوية الركبة

يرجى عند ممارسة تمارين لتقوية الركبة أن تكون الأرض مكسوة بالسجاد أو تجهيز وسادة كبيرة مثل الصالات الرياضية، وهذه هي تمارين لتقوية الركبة بالصور :

الدراجة

هذا التمرين للإحماء قبل البدء في تمارين الركبة، اركب دراجة ثابتة لمدة 5 دقائق، وحرك القدمين ، كرر هذا التمرين 10 مرات.

رفع القدم

استلق على ظهرك على الأرض وقم برفع قدم واحدة لأعلى، ابق قدمك مرفوعة مع العد لرقم واحد ثم ارفع الأخرى وعد رقم إثنين وهكذا لمدة عشر مرات في البداية ثم زد المدة تدريجياً، هذا التمرين يفيد في شد العضلات.

ثم استلق على جانبك أو ظهرك وقم برفع ساق واحدة للأعلى مستقيمة غير مثنية مع ثني ركبتك اليسرى، مع التبديل بين الساقين، ويمكنك عمل هذا التمرين وظهرك مفرود على كرسي لأن هذا التمرين قد يؤلم ظهرك.

ابق ساقك مرفوعة مع العد لرقم واحد ثم ارفع الأخرى وعد رقم اثنين واستمر لمدة عشر مرات في البداية ثم زد المدة تدريجياً.

القفز على الحبل – نط الحبل

القفز بالحبل من أهم الـ تمارين لتقوية الركبة قم بإحضار حبل والقفز عليه مع مجموعة أو بمفردك، ولكن انتبه عند الهبوط قم بوضع القرفصاء أفضل من الهبوط على المفصل، هذا التمرين مفيد جدا لتقوية عضلات الركبة.

تمرين الكاحل

يعتمد هذا التمرين على قوة الكاحل، قم بالضغط على الكاحل باستخدام حبل ثم حرك قدمك للأمام مرة وللخلف، هذا التمرين يستمر نصف دقيقة لكل قدم في كل مرة تجري فيها التمرين.

تمرين الأسطوانة الرغوة

قم بلف كاحل قدمك على القدم الأخرى وحرك قدمك صعوداً وهبوطاً مع وضع ثقل جسمك على الأسطوانة، هذا التمرين يهدف لتقوية الغضاريف والأنسجة في الركبة.

تمرين القرفصاء

ثبت قدميك جيداً بالأرض مع جعلهما منبسطتين ثم اثن ركبتيك في وضع القرفصاء وادفع بالفخذ للخارج،توقف كل 10 ثوانِ للاستراحة حتى لا تضغط على المفاصل وتؤلمها ثم عد مرة أخرى، هذا التمرين مفيد في تقوية أوتار الركبة وعضلات الساق والألياف والأنسجة.

تمرين إعادة التأهيل الكلاسيكي

قم بثني الركبة ثم مدها وبدل بين الركبيتين لزيادة الدم المتدفق إلى الركبة مع تنشيط الدورة الدموية.

تمرين السجود

انزل في وضع السجود قم بثني ركبتيك تحت جسمك وارفع الكاحل للأعلى، مع جعل يديك أمام صدرك.

تمرين الكرسي

احضر كرسي أمامك وقف، ارفع قدمك وقرب كعبك إلى أقرب نقطة ممكنة إليك، هذا التمرين يساعدك على دعم عضلات الركبة والأوتار، قم بهذا التمرين 10 مرات مع التبديل بين القدمين.

الاستلقاء على البطن

استلق على معدتك، وقم برفع الساق اليمنى مع فردها، وبدل بين الساق اليمنى واليسرى، هذا التمرين مهم لتقوية عضلات الركبة والفخذين.

الوقوف على أصابع القدم

قف على أصابع القدم، لمدة تصل إلى ثواني، يمكنك القيام بهذا التمرين في الصالات الرياضية وعلى الدرج.

ألعاب رياضية مفيدة لتقوية الركبة

• المشي أو الجري، لمدة نصف ساعة يساعدان على تقوية الركبة وحمايتها من الضمور.

• السباحة من الرياضات الهامة التي ترتكز على عضلة الركبة وتقوم بتقويتها وتزيد من مرونتها.

• ركوب الدراجات ، تعتمد هذه الرياضة على تقوية الركبة، أو يمكنك استبدالها بالدراجة الثابتة الموجودة في الصالات الرياضية.

أطعمة تساعد على تقوية الركبة

• الأسماك التي تحتوي على أوميجا 3 تعمل كمضادات لـ التهابات المفاصل.

• الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف والمعادن تمد الجسم بمضادات للالتهاب، فتناول طبق سلطة يومياً يساعد على تقوية الركبة.

• زيت الزيتون و زيت الخروع و زيت بذور الكتان تساعد على تقوية المفاصل ومنها تقوية الركبة، وبعض الناس يستخدمونها عن طريق دهن الجسم بها وتركها لمدة ساعتين ثم الاغتسال من الزيوت.

• الحصول على كمية كافية من فيتامين E تضعف الإنزيمات التي تصيب الغضاريف والمفاصل، وهو موجود في الأوراق الخضراء كـ السبانخ و القرنبيط، وموجود في الفول السوداني، وفي فاكهة المانجو والكيوي.

• تناول كمية كافية يومياً من الحليب ومشتقاته كالزبادي والجبن يعمل على زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم، ويحميك من هشاشة العظام وتآكلها.

نصائح لتقوية الركبة

• توقف عن تعنيف ركبتيك بممارسة ألعاب رياضية تسبب لكَ الألم.

• إذا شعرت بألم في مفصل الركبة فعليك استشارة طبيب فوراً.

• مارس الرياضة لأنها تعمل على تقوية الركبة.