فارس: ما يجري مع الأسير أبو هواش هو إعدام بطيء وممنهج مع سبق الإصرار

قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، مساء اليوم الاثنين: "إن تعليق الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش هو إجراء قمعي، وهو بمثابة تلاعب بالكلمات".

وأكد فارس خلال تصريحات لـ"إذاعة القدس" تابعتها "فلسطين اليوم"، أن هذا القرار هو لعبة بائسة من الأجهزة أمن الاحتلال، وإدارة مصلحة السجون، لافتاً إلى تورط القضاء "الإسرائيلي في هذا التلاعب.

وأوضح أن الأسير أبو هواش بالرغم من هذا القرار لا زال مستمر في إضرابه عن الطعام، ما يشكل خطراً على حياته.

وقال فارس :"إن وضع الأسير أبو هواش أصبح أكثر صعوبة من السابق، وكل يوم يمر نحن نقترب من لحظة استشهاده، موضحاً أن قرار تجميد الاعتقال الإداري به نوع من التظليل".

وأضاف :"ما يجري مع الأسير أبو هواش هو عملية إعدام بطيء وممنهج مع سبق الإصرار".

وتابع فارس:"الأسير هشام أبو هواش يختزل قصة شعب بأكمله، لأنه يمثل الشعب الفلسطيني العظيم، وهذا ما يجعله صامداً ورافضاً للاستسلام.

ولفت فارس إلى أن قوات الاحتلال تعمل على الالتفاف على الأسرى من خلال اصدار قرار تعليق الاعتقال الإداري وهو أمر شكلي لايغير شيء على الواقع.

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي" قرر الليلة الماضية تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الاسير أبو هواش بعد ساعات قليلة من تهديدات اطلقها الناطق بأسم سرايا القدس "أبو حمزة" وتوعده للإحتلال حال اصابة الاسير ابو هواش أي مكروه.