8 خطوات.. كيف تخفّض وزنك الزائد دون تمارين رياضية!، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طرق انقاص الوزن الزائد من خلال نظام غذائي صارم وممارسة التمارين الرياضية، والي ما يردع العديد من الأشخاص عن محاولة إنقاص وزنهم والحفاظ على وزن صحي.

المتعارف عليه أنه من الصعب ترويض الشهية أو الالتزام بالقيام بالتمارين الرياضية لفترة طويلة من الزمن، لذا، لجميع الأشخاص الذين يبحثون عن طرق بديلة لإنقاص الوزن بسرعة، إليكم 8 أساليب لا تتطلب اتباع أي نوع من الأنظمة الغذائية أو ممارسة التمارين الرياضية الشديدة.

1- إشرب الكثير من الماء

يمكن للمياه أن تساعدك على تنحيف محيط الخصر بطرق عديدة، فشرب المياه بين الوجبات يجعلك تشعر بالشبع، وبالتالي يمكّنك من التقليل من كمية الطعام التي ستتناولها في الوجبة التالية، كما أن شرب كوب من المياه الباردة يزيد من عملية التمثيل الغذائي، لأنه سيكون على الجسم أن يقوم أولاً بتسخين السائل قبل استيعابه، وهذا يعني المزيد من حرق السعرات الحرارية.

2- إحصل على فترات أطول من النوم لتفقد المزيد من الوزن

إن الحصول على القسط الكافي من النوم هو آخر الأسرار التي تم اكتشافها للمساعدة على فقدان الوزن، حيث أن الحرمان من النوم يؤدي لجعل الشخص يتناول المزيد من الطعام، وذلك لأنه يؤدي إلى تغيير مستويات هرمون الكورتيزول الذي يسيطر على الرغبة في تناول الطعام، وهرمون الأنسولين الذي يعتبر الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون، وليس هذا فقط، فخلال النوم، يقوم الجسم بتفكيك الدهون، وهضم الكربوهيدرات ويعمل أيضاً على إصلاح الخلايا التالفة، وجميع هذه العمليات تستهلك الكثير من السعرات الحرارية.

3- تناول حصصاً صغيرة من الطعام

في حال لم تكن تريد اتباع نظام غذائي صارم لخفض الوزن، فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لخفض استهلاك السعرات الحرارية، والحصول على الحصص الغذائية الصحيحة عند كل وجبة يمكن أن يساعد في هذا الأمر، لذلك سيكون عليك أن تقوم حرفياً بقياس الحصص التي ستقوم بتناولها باستخدام كوب قياس أو ملعقة أو ميزان، وبعد القيام بذلك عدة مرات، سوف تكون قادراً على التحكم بحجم الحصص الغذائية تلقائياً.

4- إشرب الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر مشروباً غنياً بمضادات الأكسدة، وهذه المواد الكيميائية النباتية تدعم وتزيد من قدرة الجسم الطبيعية على حرق السعرات الحرارية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشاي الأخضر يعتبر أيضاً مشروباً منخفض السعرات الحرارية، وبحسب الأبحاث فإن شرب كوب أو كوبين من الشاي الأخضر يومياً يمكن أن يساعدك على حرق 400 سعرة حرارية إضافية في الأسبوع.

5- إختر الأطعمة الصحيحة

من المهم أيضاً أن تختار تناول الأطعمة الغذائية الصحيحة، وهذا يشمل تناول كمية وفيرة من الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وجميع هذه المجموعات الغذائية يجب أن يتم تناولها بنسب متوازنة للحصول على أفضل الفوائد الممكنة، في حين يجب عليك الابتعاد عن الأغذية المصنعة التي تكون مليئة بالسكريات والأملاح وغيرها من الإضافات الاصطناعية التي تكون غنية بالسعرات الحرارية العالية، وبالتالي، فإنه لا يجب أن يتم تناولها سوى بكميات صغيرة جداً وبشكل غير دائم.

6- إمضغ طعامك بعناية

إمضغ طعامك بعناية وبطء، واستمتع بمذاقه حتى آخر قضمة، فتناول الطعام ببطء يساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل صحيح، و يعطي المعدة أيضاً ما يكفي من الوقت لتخبر الدماغ بأنها أصبحت ممتلئة.

7- قم بممارسة بعض النشاطات الخفيفة

قد يصبح التخلص السريع من الوزن الزائد شبه مستحيل إذا كنت تتبع نمط حياة مستقر، فبشكل عام لا بد من وجود مستوى معين من النشاط، لكن ليس من الضروري أن يكون هذا النشاط عبارة عن تمارين رياضية مضنية وشاقة، حيث يمكنك أن تقوم بتأدية مهام بسيطة مثل المشي أو الركض أو صعود الدرج بدلاً من المصعد، وإذا كان لديك الوقت، يمكنك عندها تنظيف البيت يدوياً أو القيام ببعض أعمال البستنة لمدة 20 دقيقة أو أكثر، فهذا النوع من الأنشطة يكفي لتسريع الأيض وزيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة.

8- تناول طعامك في المنزل

حاول قدر الإمكان تناول وجبات طعام مطبوخة في المنزل، وقلل من تناول الوجبات في المطعم، فعلى الرغم من أن الطبخ يتطلب بعض الوقت والجهد، ولكنك ستكون على الأقل واثقاً بأنك تتناول طعاماً صحياً.

وفوق كل شيء، حاول بناء منظومة دعم، حيث أنه سيكون من الأسهل عليك المحافظة على نمط حياة صحي وفقدان الوزن بشكل أسرع عندما تحصل على الدعم والتحفيز من الأهل والأصدقاء.