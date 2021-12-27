طريقة عمل ليالي لبنان بالقشطة‎‏ 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة ليالي لبنان والتي تعد حلوى ليالي لبنان من أشهر أنواع الحلوى الشامية، وتتسم بمذاق لذيذ، كما يسهل صنعها في المنزل.

وتعتبرليالي لبنان بالقشطة‎‏ هي إحدى الحلويات سهلة التحضير، ومنخفضة التكلفة، كما أنها من ألذّ الحلويات التي يمكن إعدادها على المائدة الرمضانية، وتحتوي على فوائد غذائية كبيرة.

وتتميز ليالي لبنان بالقشطة‎‏ بأنها من الحلويات التي تعمل على إمداد الجسم بالمزيد من الطاقة، وترجع أصول تلك الحلوى إلى لبنان، وفي سوريا تسمى بحلوى المدلوقة، ويتم تزيينها بالمكسرات والقطر، وشراب الورد.

طريقة عمل ليالي لبنان بالقشطة‎‏

المكونات:

4 أكواب من الحليب السائل.

كوب من السميد.

ربع كوب من السكر.

2 حبة من المستكة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة قشطة كبيرة الحجم.

نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش.

ملعقة صغيرة من صبغة الطعام.

كوب من القطر.





طريقة عمل ليالي لبنان بالقشطة‎‏

طريقة التحضير:

يوضع كل من الحليب والسكر والمستكة وماء الورد معاً في وعاء.

يوضع المزيج على النار، ويترك إلى الغليان، ثم يضاف إلى الخليط السميد الناعم، ويتم التقليب باستمرار بالملعقة الخشبية إلى الغليان، للحصول على المزيج الكثيف.

ضعي الخليط في طبق بايركس، ويترك جانباً إلى أن يبرد تماماً.

ضعي طبقة متوسطة الكثافة من القشطة على السميد في الطبق، ثم يدخل الطبق في الثلاجة.

يترك الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين إلى حين تماسك القشطة.

ضعي صبغة الحلويات على القطر مع التقليب جيداً، ثم يوضع القطر على سطح الطبق.

يتم رش كمية من الفستق الحلبي المجروش على الطبق.



طريقة شرح أخرى من خلال الفيديو التالي: