ينشر لكم بشكل مستمر موقع "فلسطين اليوم" الاخباري، كافة ترددات القنوات المختلفة وخاصة قنوات الرياضة وغيرها من الترددات، واليوم نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات .

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على نايل سات

ولوحظ مؤخراً وجود عمليات بحث كبيرة على محركات البحث في جوجل حول تردد قناة الزمالك الجديد 2022، ولمشاهدة مباريات نادي الزمالك المصري سواء في الدوري المحلي المصري أو في دوري ابطال افريقيا.

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على نايل سات

قناة الزمالك

وحققت القناة نسب مشاهدة عالية وقد تفوقت على العديد من القنوات الرياضية مما دفع البعض للحرص على ضبط تردد القناة والتي تمتاز بجودة عالية.

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على نايل سات

برامج قناة الزمالك:

- نهارك أبيض: يُقدم بواسطة مجموعة من المقدمين مثل نيرفانا العبد، والممثل والمذيع محمد طارق لإضافة إلى إنجي يحيى، ويتم عرضه من يوم السبت حتى الخميس من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية مساءاً.

- برنامج “أخبارنا”: تجتمع فيه كلا من نيرة الأحمر وفرح على لتقديمه كل يوم من السادسة حتى السابعة والنصف مساءًا.

- “فن وهندسة”: المشرف على التقديم هو اللاعب أحمد عفيفي وذلك في يوم الاثنين والثلاثاء من 9 حتى 11 مساءاً.

- برنامج “التالتة يمين”: يُعرض من قبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق عبد الواحد السيد، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء إلى الأحد من الساعة التاسعة إلى 10:45 مساء كل ليلة.

وتعد قناة الزمالك احدى القنوات المصرية الخاصة لمحبي ومشجعي نادي القلعة البيضاء، والتي أصبحت مشاهدة كافة البرامج والأخبار المتعلقة بالرياضة، والتي يتم بثها على القناة وذلك بعد تعديل جهاز الرسيفر على تلك الترددات للحصول على إشارة قوية وجودة عالية، وهي كالتالي:

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على نايل سات

القمر الصناعي النايل سات:

- تردد القناة: 11449

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي عرب سات:

- التردد: 12092

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

- معدل الترميز: 27500

- التشفير: مجاني.

القمر الصناعي يوتلسات:

- تردد القناة: 11595

- معامل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: “قد يظهر اسم القناة باللغة الإنجليزية على الرسيفر الخاص بك فيكون كالآتي Zamalek SC TV”.