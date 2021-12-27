معلومات لم تعرفها من قبل فوائد الحبة السوداء، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، فوائد الحبة السوداء والتي تعد من الأعشاب ذات فوائد كثيرة لا يمكن حصرها في مقال واحد، وتعتبر حبة السوداء أو المسماة حبة البركة من بذور النباتات الغنية بالمواد الهامة لصحة الجسم، فهي تساعد على الوقاية من كثير من الأمراض، كما أن تحسن صحة الجسم، وتتضاعف فوائدها عند تناولها على الريق.

معلومات لم تعرفها من قبل فوائد الحبة السوداء..!

تسمى أيضًا حبة البركة أو الكمون الأسود واسمها العلمي هو نيجيلا ساتيفا Nigella sativa، وهي بذرة سوداء صغيرة، وهي بذور أحد النباتات المزهرة المنتمية لعائلة الحوذان، التي يصل طولها إلى 30 سم تنتج ثمارًا بقلبها بذورًا تسمى الحبة السوداء، وبالإضافة لاستخدام حبة البركة كبهارات في الطهي والحلويات، فإن لها فوائد طبية عديدة، وقد استخدمت منذ قرون في العلاجات الطبية بالأعشاب لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والربو والالتهابات الأخرى.

فوائد الحبة السوداء على الريق

على الرغم من أن النتائج العلمية المستخلصة من الأبحاث الطبية حول فوائد الحبة السوداء قليلة ومحدودة، إلا أن نتائج المختبرات والتجارب العلمية على الإنسان والحيوان قد أظهرت العديد من فوائد الحبة السوداء وهي:

غنية بمضادات الأكسدة

وذلك بفضل غناها ببعض المواد مثل ثل ثيموكينون، كارفاكرول، تي أنيثول و 4-تربينول، وهي المسؤولة عن خصائصه القوية المضادة للأكسدة، ومضادات الأكسدة هي مواد تعمل على إبعاد الجذور الحرة الضارة، وتمنع تأكسد الخلايا والذي يسبب أضرارًا كبيرة على الخلايا الحية، ويرتبط بأمراض كثيرة خطيرة في الجسم، وقد بينت الدراسات أن مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة مثل مرض السرطان والسكري وأمراض القلب والسمنة المفرطة.

تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم

الكوليسترول هو مادة شبيهة بالدهون تتوجد في الجسم وتتركز في الدم، وإن تراكم كميات كبيرة من الكوليسترول في الدم من الممكن أن يؤثر على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد أثبتت التجارب أن حبة البركة فعالة في خفض الكوليسترول، وقد بينت تجار أخرى أن تناول 2 غرام يوميًا من الحبة السوداء على الريق لمدة 12 أسبوع تساهم كثيرًا بانخفاض نسبة الكوليسترول الضار وارتفاع نسبة الكوليسترول المفيد.

الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان

وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة التي تعمل على منع تشكل الجذور الضارة والتي من الممكن أن تتطور إلى مرض السرطان، وقد أثبتت تجارب أن مركبات مضادات أكسدة تساهم بتعطيل وموت الخلايا السرطانية في الدم وكذلك قتل خلايا سرطان الثدي، وهو فعال جدًا لمحاربة سرطان البنكرياس والرئة وعنق الرحم والبروستات والجلد والقولون وذلك عند تناوله لوحده وليس في منكهات الطعام.

القضاء على الجراثيم المسببة للأمراض المختلفة

حيث تسبب الجراثيم التهابات خطيرة في الجسم مثل التهابات الأذن الوسطى والبلعوم والنزلات المعوية والتهابات الجهاز التنفسي السفلي، ويساهم حبة البركة في قتل تلك الجراثيم وزيادة مناعة الجسم لمحاربتها، وقد أجريت بعض الدراسات على بعض أنواع البكتيريا المعندة والمقاومة جدًا للمضادات الحيوية مثل الميثلين، وتتواجد هذه الجراثيم عادة في الجروح التي يصعب شفاؤها عند مرضى السكري، وقد تبين أثر الحبة السوداء الكبير في القضاء عليها.

تخفيف الآثار الجانبية للالتهابات

إن الالتهابات التي تحدث في الجسم عادة ما تكون كردة فعل طبيعية لدخول عامل ممرض إلى الجسم، وهذه الالتهابات إذا استمرت لفترة طويلة من الممكن أن تسبب للجسم أمراضًا مزمنة، وقد تبين أن حبة البركة تساهم بتقليل النتائج السلبية للالتهابات، وتساهم بتخفيف التهابات سرطان البنكرياس.

المساهمة في حماية الكبد

إن الكبد في الجسم هو من الأعضاء الهامة جدًا التي تحدث فيها عمليات هامة مثل الاستقلاب للأدوية، وتخليص الجسم من السموم، ومعالجة البروتينات وهضم المواد الغذائية، وإن تناول حبة البركة يساهم جدًا في تجديد خلايا الكبد وحماية الكبد من الإجهاد التأكسدي، والحفاظ على حيويتها، وحماية الكبد من الإصابة الطفيلية، حيث يقلل البذور من عدد ديدان البلهارسيا في الكبد وحتى قلل من العدد الإجمالي للبويضات الطفيليات الموجودة في كل من الكبد والأمعاء.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم العديد من الأعراض السلبية، بما في ذلك زيادة العطش وفقدان الوزن غير المقصود والإرهاق وصعوبات التركي، .كما يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم، على المدى الطويل، إلى أمراض أكثر خطورة ، مثل التهاب الأعصاب وتخربها، ومشاكل النظر الرؤية وتغيرات في تخثر الدم، وقد بينت الدراسات أن الحبة السوداء على الريق يوميًا .يمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وبالتالي منع هذه الآثار الجانبية الخطيرة، وللحصول على أفضل النتائج يمكن تناول زيت حبة البركة مع كوب شاي يوميًا.

حماية بطانة المعدة

قرحة المعدة هي تقرحات مؤلمة تتكون عندما تتآكل الطبقة المخاطية التي تبطن المعدة بفعل أحماض المعدة، وقد بينت الدراسات أن تناول حبة البركة يوميًا على الريق يمكن أن يساعد بتجديد مخاطية المعدة وتكوين طبقة حماية تغلف بطانة المعدة وتحميها من الآثار الضارة للأحماض وبالتالي حماية المعدة من تشكل القرحات فيها.

الحفاظ على صحة الكلى

أظهرت دراسة حديثة أن بذور حبة البركة يمكن أن تساعد في علاج أمراض الكلى، بما في ذلك حصوات الكلى (حصوات الكلى) وتلف الكلى، وقد قلل تناول مطحون بذور حبة البركة عن طريق الفم بشكل كبير من تكوين رواسب أكسالات الكالسيوم في الكليتين.

تحسين الذاكرة

وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى قدرتها على تنشيط تشكل المشابك العصبية، وهي عناصر هامة جدًا لتحسين القدرات الاجتماعية، ويفضل تناول بذور حبة البركة المطحونة يوميًا مع ملعقة من العسل.

المساعدة على إنقاص الوزن

وذلك بفضل احتوائه على مواد تساهم بتنظيم نسبة السكر في الدم وانخفاض معدل ا كتساب الوزن ، كما أنه يحسن من قيمة مؤشر كتلة الجسم، وغالبًا ما يوصى بتركيبة الماء الدافئ والعسل والليمون لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا ويفضل إضافة بذور حبة البركة المجففة إلى هذا المزيج لأنه يساهم بشكل كبير بالتخلص من عدة كيلوغرامات زائدة والتمتع بخصر منحوت وجميل.

أهم فوائد زيت حبة البركة

إن زيت حبة البركة غني جدًا بالعناصر الغذائية الهامة والتي لا تقل أهمية عن فوائد حبة البركة، ولكن تختلف استعمالات زيت حبة البركة ومن أهم فوائد زيت حبة البركة:

تخفيف أمراض الجهاز التنفسي

بشكل خاص لدى الأطفال، فهو يساعد في التخفيف من مشاكل التنفس (بما في ذلك الربو) لدى الأطفال والبالغين على حد سواء. لكن يتوجب تناوله يوميًا لمدة 45 يومًا على الأقل ، وتجنب المشروبات الباردة.

معالجة أمراض الجلد

حيث يمكن لعصير الليمون وزيت حبة البركة معًا إصلاح العديد من مشاكل البشرة وتحسين صحتها وإعادة رونقها وشبابها، ويتوجب إضافة حوالي نصف ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة لكل كوب من عصير الليمون الحلو ، ويجب وضع الزيت مرتين في اليوم على الوجه، وذلك بفضل احتواء زيت حبة البركة على مواد تساهم في محاربة الفطريات مثل داء المبيضات، كما يساهم في القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب.

التخلص من الصداع

وهي إحدى أكثر المشاكل العصر شيوعًا، ويمكن علاج الصداع طرق طبيعية عن طريق فرك زيت حبة البركة على الجبهة مكان تواجد الشريان والانتظار لبضعة دقائق حيث سيختفي الصداع تمامًا.

تخفيف آلام المفاصل

وهو من أهم العلاجات القديمة، حيث يمكن دهن المعصم والمفاصل الملتهبة بزيت حبة البركة يوميًا بعد تفتيره قليلًا، ويمكن أيضًا إضافة بذور حبة البركة إلى زيت الخردل وتسخين المزيج ومن ثم دهن أماكن الألم، وسيتم دخول الزيت عبر مسامات الجلد والمساهمة بتقليل الألم وتحسين صحة الأعصاب، وتخفيف آلام الركبة لدى مرضى هشاشة العظام، فهو يعمل كمسكن ألم أيضًا.

ضبط ضغط الدم

يمكن شرب نصف ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع الماء الدافئ للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، كما ينصح باتباع نظام غذائي سليم معه، وحتى البذور يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لمرضى الدرجات الخفيفة من الضغط، أو ممن هم معرضون للإصابة بالضغط، حيث يمكن أن يساهم الثيموكينون والثيمول في البذور في خفض ضغط الدم، حيث تعمل المركبات عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي القلبي ونشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 8 (ACE) ، وكلاهما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

فوائد حبة البركة للرجال

يمكن أن تؤثر زيادة الجذور الحرة في الجسم على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، وإن وجود مضادة الأكسدة في بذور حبة البركة أن تساعد في تجنب مشاكل الإنجاب، كما تشير الدراسات إلى أن الثيموكينون الموجود في بذور حبة البركة يمكن أن يحسن معايير خصوبة الذكور، وتحسين أعداد وصحة الحيوانات المنوية، وذلك عن طريق تناول 5 مل يوميًا من زيت حبة البركة لمدة شهرين، سوف يعالج العقم بدون أية إضافات أخرى.

فوائد حبة البركة للنساء

يمكن أن يساعد زيت حبة البركة بالتخفيف من آلام تورم الثدي في متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، كما يمكن أن يكون له فوائد في تقليل ألام عسر الطمث، وقد يساعد على تنظيم الدورة الشهرية، ولكن الدراسات غير كافية في هذا المجال.

تأثيرات جانبية لتناول حبة البركة

إن تناول بذور وزيت حبة البركة وتطبيقها كعلاجات موضعية بكميات قليلة أثبتت فعاليتها في خلال العديد من التجارب العلمية، ولكن إن تناول بذور وزيت حبة البركة بكميات كبير قد يكون له بعض الآثار الجانبية، مثل:

إن تناول كميات كبيرة جدًا من حبة البركة قد يؤذي لتراكم مادة تدعى الميلانثين، وهذه المادة قد تكون سامة بمعدلات كبيرة.

عانى بعض الأشخاص يعانون من حساسية جلد عند دهن زيت حبة البركة وظهر طفح جلدي لديهم يسمى الطفح الجلدي التماسي.

وفي حالات قليلة جدًا ونادرة سبب تناول زيت حبة البركة جزء مما يسمى انحلال البشرة السمي النخري.

يعتبر تناول بذور حبة البركة غير آمنًا خلال فترة الحمل لأنه يؤدي لارتخاء عضلات الرحم ولا يفضل تناوله أثناء الإرضاع.

يمكن أن يخفف تناول بذور حبة البركة من تأثير أدوية العلاج الكيميائي.

يمكن أن يبطئ الثيموكينون الموجود في بذور حبة البركة تخثر الدم ويسبب إطالة وقت تخثر الدم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم اضطرابات النزيف، بالتالي يجب الانتباه وتجنب بذور حبة البركة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نزفية.

يجب وقف تناول بذور حبة البركة قبل أسبوعين على الأقل من إجراء أي عمل جراحي.

يخفض نسبة السكر في الدم ومستويات ضغط الدم بشكل كبير ولذلك ينصح بالانتباه عند تناوله للمرضى الذين يتناولون أدوية خافضة للضغط أو السكر.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول معلومات لم تعرفها من قبل فوائد الحبة السوداء..!، وسنرفق لكم لاحقا مقالات حول فوائد أعشاب أخرى للاستفادة منها في علاج الأمراض.