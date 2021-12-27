الجيش "الإسرائيلي" ينشر ملابسات مقتل الجندي "بارئيل شموئيلي" شرق غزة

نقل موقع واي نت العبري، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تقديمه التقرير النهائي للتحقيق في ملابسات مقتل الجندي في "حرس الحدود"، بارئيل شموئيلي، على يد أحد المقاومين خلال المواجهات على حدود غزة في أغسطس الماضي.

وقال جيش الاحتلال :"إن الاستنتاجات في التحقيق أكدت تكرار نفس الأخطاء التي اعترف الجيش سابقاً بوقوعها في الحادث والمتمثلة في طريقة إدارة القوات على الأرض، واقتراب الجنود من الجدار على الحدود، بحيث أطلق أحد المقاوم النار على من مسافة قريبة بمسدس على الجندي وقتله" .

وأضاف :"أنه قرر الجيش عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد كبار القادة في ما يُعرف بـ"فرقة غزة"، بمن فيهم قائد اللواء الشمالي في الفرقة، العقيد يوآف برونر، لافتاً إلى أن الضابط "برونر" كان يقود المواجهات على الأرض، حيث سقط الجندي بارئيل بجانبه .

وكانت قد طالبت عائلة الجندي القتيل من الجيش إجراء تحقيق، بزعم أن أنظمة إطلاق النار في ذلك الوقت منعت الجنود من إطلاق النار في ذلك اليوم.

وبدوره رفض جيش الاحتلال ادعاء العائلة، بحيث أوضح التحقيق الكامل أنه تم إطلاق ما مجموعه 43 رصاصة قناصة بحيث استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما ، وأصيب العشرات من المتظاهرين.

وخلص تحقيق الجيش إلى أنه يجب نشر الجنود مسبقًا في موقع خلفي ومستحكم ومرتفع، ويجب أن يكون انتشارهم تحت غطاء، لافتاً إلى أن الجيش كان لا يوجد لديه معلومات استخبارية عن وجود "مسلح" بين المتظاهرين.