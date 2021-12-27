سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في ليبيا، والذي استقر خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021

وسجل سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.02 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.57 دينار.

سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

سعر الدينار التونسي في ليبيا

جاء سعر الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار ليبي.

سعر الجنيه المصري

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار ليبي .

سعر الدينار الأردني

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار ليبي.

سعر الدولار في مصرف ليبيا

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.60 دينار للبيع و4.58 دينار للشراء.

سعر صرف اليورو

وسجل سعر صرف اليورو 5.21 دينار للبيع و5.18 دينار للشراء