لجنة المولدات بالحكم المحلي تجتمع لدراسة مشاريع المولدات والاعتراضات عليها

اجتمعت لجنة المولدات المركزية، صباح اليوم الاثنين، بحضور م. ياسر حسونة مدير وحدة المولدات التجارية وم.سالم الصفدي مدير دائرة ترخيص حرفة المولدات التجارية في وزارة الحكم المحلي، وبمشاركة بلدية بني سهيلا وذلك لدراسة مشاريع المولدات التي أنهت عملية ايداعها عبر الصحف الرسمية.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على كافة الإعتراضات المقدمة من قبل المواطنين.

وأوصت اللجنة في ختام إجتماعها على استكمال اجراءات ترخيص حرفة المولدات وعلى صاحب وحدة التوليد استكمالا لاحضار الموافقات النهائية من الجهات ذات العلاقة بالإضافة لإحضار مخطط هندسي من مكتب معتمد مطبق فيه الإشتراطات التنظيمية المطلوبة حسب النظام.

يُشار إلى أن ذلك يأتي ضمن مهام لجنة تنظيم حرفة المولدات، وذلك للسعي قدما لحل اشكاليات أصحاب المولدات والبلديات والمواطنين بالخصوص.

الجدير ذكره أن اللجنة عُقدت في وقت سابق لدراسة مشاريع ضمن نفوذ بلدية غزة، وقد أوصت اللجنة بضرورة استيفاء بعض المتطلبات لأحد المشاريع وأجازت مشروعين.