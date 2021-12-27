التحالف الدولي يعلن سحب كافة قواته من العراق

قال التحالف الدولي في العراق، أمس الأحد: "إنه اعتبارا من تاريخ الـ9 من ديسمبر الحالي، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف في العراق، بعد القيام بسحبها".

وأضاف التحالف: "قمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق، وكنا متقدمين على الجدول الزمني (بشأن سحب القوات القتالية)

وأكد، أنه كان الانسحاب المبكر ممكنا؛ بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد تنظيم "داعش".

وكانت في 26 يوليو الماضي، اتفقت كل من الولايات المتحدة والعراق،على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.

ويُشار إلى أن هذا الانسحاب، جاء بعد ضغط قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية من أجل انسحاب القوات الأجنبية، لا سيما الأمريكية، من العراق.، وزادت هذه الضغوط بعد استشهاد قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 يناير 2020.