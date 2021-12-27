نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم، العديد من الموضوعات، والتجديثات في مختلف الموضوعات، وخاصة تحديث ترددات القنوات، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة كراميش 2022 على القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

قناة كراميش

ومن خلال تقديم القناة العديد من البرامج التي تهم الاطفال، لاقت متابعة كبيرة في جميع الدول العربية لا سيما بلاد الشام الذين يتابعون القناة بشكل كبير جدًا.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

نبذة عن القناة

واستطاعت القناة خلال وقت قصير جذب قلوب الأطفال صغارًا وكبارًا بسبب ما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات وأفلام كرتونية رائعة تحمل رسائل مميزة ومهمة جدًا في تربية الأطفال.

وتبث القناة بشكل مستمر على مدار الساعة دون توقف (24 ساعة متواصلة) حيث تقدم رسالة مهمة للأطفال وتعزز الاخلاق والمحبة بين الأطفال في الدول العربية.

وتعزز القناة طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه، حيث وجذبت القناة اهتمام الكثير من فئات كبيرة من ابناء الدول العربية حيث لم يقتصر الأمر على الأطفال بل تعدى ذلك ليصل إلى فئة الشباب وكبار السن.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

وتربعت القناة على عرش القنوات المتخصصة لبرامج ومسلسلات والأفلام الكرتونية وأصبحت من أبرز وأهم القنوات العربية الخاصة للأطفال.

وتقدم القناة محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.القمر الصناعي عرب سات.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:3/4

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:¾